Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
1.04: Nutritional Epi, Lenvatinib, Nivo and Ipi for Melanoma, and Dr. Avi O'Glasser
0:00
-56:52

1.04: Nutritional Epi, Lenvatinib, Nivo and Ipi for Melanoma, and Dr. Avi O'Glasser

This week's episode is on nutritional epidemiolog…
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Vinay Prasad MD MPH

This week's episode is on nutritional epidemiology by JPA Ioannidis; lenvatinib for hepatocellular carcinoma; nivolumab and ipilimumab for melanoma; and #medtwitter with Dr. Avi O Glasser from OHSU.

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