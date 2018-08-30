This week's episode is on nutritional epidemiology by JPA Ioannidis; lenvatinib for hepatocellular carcinoma; nivolumab and ipilimumab for melanoma; and #medtwitter with Dr. Avi O Glasser from OHSU.
1.04: Nutritional Epi, Lenvatinib, Nivo and Ipi for Melanoma, and Dr. Avi O'Glasser
This week's episode is on nutritional epidemiolog…
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
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