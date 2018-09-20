Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
1.09 Response Rate in Phase I trials, JACOB, and MI, Stroke, and Metastasis as Hard Endpoints
0:00
-33:41

1.09 Response Rate in Phase I trials, JACOB, and MI, Stroke, and Metastasis as Hard Endpoints

Special episode! We discuss the recent correspond…
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Vinay Prasad MD MPH

Special episode! We discuss the recent correspondence in NEJM on response rate in phase I clinical trials, the JACOB trial published in The Lancet Oncology on pertuzumab for HER2-positive gastric cancer, and we give an evaluation of MI, stroke, and metastasis as hard endpoints.

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