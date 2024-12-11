Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
2 HOUR ASH Presentation with AARON GOODMAN & MANNI & More
0:00
-1:58:16

2 HOUR ASH Presentation with AARON GOODMAN & MANNI & More

Our 2 hour critical appraisal and ASH review. S…
Vinay Prasad MD MPH's avatar
Vinay Prasad MD MPH

Our 2 hour critical appraisal and ASH review. SO many guest stars

Discussion about this episode

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Vinay Prasad · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for writing, podcasting, and media founders.