Our 2 hour critical appraisal and ASH review. SO many guest stars
2 HOUR ASH Presentation with AARON GOODMAN & MANNI & More
Our 2 hour critical appraisal and ASH review. S…
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
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