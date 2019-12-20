Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
2.28 Trastuzumab in Later Lines of Therapy for HER2+ Breast Cancer, Kaplan-Meier Curves, & Patreon
0:00
-1:03:52

2.28 Trastuzumab in Later Lines of Therapy for HER2+ Breast Cancer, Kaplan-Meier Curves, & Patreon

We're back in Plenary Session HQ! We have multipl…
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Vinay Prasad MD MPH

We're back in Plenary Session HQ! We have multiple topics for you this week. We cover the use of trastuzumab in later lines of therapy for HER2+ metastatic breast cancer, we take a listener question on Kaplan-Meier curves, and we talk a little about Patreon. Malignant: www.amazon.com/Malignant-Policy-Evidence-People-Cancer/dp/1421437635 Back us on Patreon! www.patreon.com/plenarysession

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