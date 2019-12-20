We're back in Plenary Session HQ! We have multiple topics for you this week. We cover the use of trastuzumab in later lines of therapy for HER2+ metastatic breast cancer, we take a listener question on Kaplan-Meier curves, and we talk a little about Patreon. Malignant: www.amazon.com/Malignant-Policy-Evidence-People-Cancer/dp/1421437635 Back us on Patreon! www.patreon.com/plenarysession
2.28 Trastuzumab in Later Lines of Therapy for HER2+ Breast Cancer, Kaplan-Meier Curves, & Patreon
We're back in Plenary Session HQ! We have multipl…
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
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