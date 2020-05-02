This week we begin with a monologue on the recent controversy surrounding Dr. John Ioannidis's published opinions on the COVID-19 pandemic. We end with a group discussion with Oregon Health & Science University's Hematology/Oncology fellows on our host's, Vinay Prasad's, new book "Malignant: How Bad Policy and Bad Evidence Harm People with Cancer." Expressing different views on COVID-19: https://www.statnews.com/2020/04/27/hear-scientists-different-views-covid-19-dont-attack-them/ Malignant: www.amazon.com/Malignant-Policy-Evidence-People-Cancer/dp/1421437635 Back us on Patreon! www.patreon.com/plenarysession
2.49 COVID-19 Contrarians, Remdesivir, & Book Club on "Malignant" with OHSU HemOnc Fellows
This week we begin with a monologue on the recent…
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
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