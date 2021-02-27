Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
3.46 COVID-19 Risk, Cases, and Transmission in K-12 Schools with Dr. Tracy Høeg
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-46:34

3.46 COVID-19 Risk, Cases, and Transmission in K-12 Schools with Dr. Tracy Høeg

Today we interview Dr. Tracy Høeg on her new pape…
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Vinay Prasad MD MPH

Today we interview Dr. Tracy Høeg on her new paper and her ongoing research into COVID-19 transmission in K-12 schools in Wisconsin, USA. Dr. Høeg is an epidemiologist and an interventional sports and medicine spine specialist at Northern California Orthopaedic Associates. Her paper is titled "COVID-19 Cases and Transmission in 17 K-12 Schools - Wood County, Wisconsin, August 31-November 29, 2020" and is published in the CDC's Morbidity and Mortality Weekly Report. Cases in K-12 Schools: doi.org/10.15585/mmwr.mm7004e3 Back us on Patreon! www.patreon.com/plenarysession Check out our YouTube channel: www.youtube.com/channel/UCUibd0E2kdF9N9e-EmIbUew

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