Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
3.54 The Passing of Dr. José Baselga
0:00
-15:47

3.54 The Passing of Dr. José Baselga

For today's episode we have a short monologue in …
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Vinay Prasad MD MPH

For today's episode we have a short monologue in remembrance of famed cancer researcher Dr. José Baselga. Back us on Patreon! www.patreon.com/plenarysession Check out our YouTube channel: www.youtube.com/channel/UCUibd0E2kdF9N9e-EmIbUew

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