Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
3.56 Quality of Control Groups in RCTs of Multiple Myeloma with Dr. Ghulam Rehman Mohyuddin
0:00
-31:43

3.56 Quality of Control Groups in RCTs of Multiple Myeloma with Dr. Ghulam Rehman Mohyuddin

Today we interview Dr. Ghulam Rehman Mohyuddin of…
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Vinay Prasad MD MPH

Today we interview Dr. Ghulam Rehman Mohyuddin of Kansas University Medical Center on his new paper out now in The Lancet Haematology titled "Quality of control groups in randomised trials of multiple myeloma enrolling in the USA: a systematic review". Control Groups: doi.org/10.1016/S2352-3026(21)00024-7 Back us on Patreon! www.patreon.com/plenarysession Check out our YouTube channel: www.youtube.com/channel/UCUibd0E2kdF9N9e-EmIbUew

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