Today we interview Dr. Ghulam Rehman Mohyuddin of Kansas University Medical Center on his new paper out now in The Lancet Haematology titled "Quality of control groups in randomised trials of multiple myeloma enrolling in the USA: a systematic review". Control Groups: doi.org/10.1016/S2352-3026(21)00024-7 Back us on Patreon! www.patreon.com/plenarysession Check out our YouTube channel: www.youtube.com/channel/UCUibd0E2kdF9N9e-EmIbUew
3.56 Quality of Control Groups in RCTs of Multiple Myeloma with Dr. Ghulam Rehman Mohyuddin
Today we interview Dr. Ghulam Rehman Mohyuddin of…
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
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