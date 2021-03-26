Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
3.58 Expertise and Disinformation with Jacob Hale Russell
0:00
-1:13:37

3.58 Expertise and Disinformation with Jacob Hale Russell

Today we bring back popular guest Jacob Hale Russ…
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Vinay Prasad MD MPH

Today we bring back popular guest Jacob Hale Russell, an Associate Professor of Law at Rutgers Law School, for a discussion on expertise, disinformation, and intellectual disagreement. Back us on Patreon! www.patreon.com/plenarysession Check out our YouTube channel: www.youtube.com/channel/UCUibd0E2kdF9N9e-EmIbUew

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