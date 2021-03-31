Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
3.60 Drugs for Acute Lymphoblastic Leukemia with Dr. Bernard Marini
0:00
-1:22:15

3.60 Drugs for Acute Lymphoblastic Leukemia with Dr. Bernard Marini

Today we bring back popular guest Dr. Bernie Mari…
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Vinay Prasad MD MPH

Today we bring back popular guest Dr. Bernie Marini, a Clinical Pharmacist Specialist in Hematology at University of Michigan Medicine, to discuss treatment of Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL). Back us on Patreon! www.patreon.com/plenarysession Check out our YouTube channel: www.youtube.com/channel/UCUibd0E2kdF9N9e-EmIbUew

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