Today we bring back popular guest Dr. Bernie Marini, a Clinical Pharmacist Specialist in Hematology at University of Michigan Medicine, to discuss treatment of Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL). Back us on Patreon! www.patreon.com/plenarysession Check out our YouTube channel: www.youtube.com/channel/UCUibd0E2kdF9N9e-EmIbUew
3.60 Drugs for Acute Lymphoblastic Leukemia with Dr. Bernard Marini
Today we bring back popular guest Dr. Bernie Mari…
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
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