Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
3.62 COVID-19 Transmission, Vaccines, & Olaparib with Dr. Tom Beer
0:00
-35:12

3.62 COVID-19 Transmission, Vaccines, & Olaparib with Dr. Tom Beer

Today we interview Dr. Tom Beer, the Deputy Direc…
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Vinay Prasad MD MPH

Today we interview Dr. Tom Beer, the Deputy Director of the Oregon Health & Science University Knight Cancer Institute, about COVID-19 transmission, policy, and vaccines. We also talk about olaparib. Back us on Patreon! www.patreon.com/plenarysession Check out our YouTube channel: www.youtube.com/channel/UCUibd0E2kdF9N9e-EmIbUew

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