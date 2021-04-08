Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
3.63 The Medical Scientist Training Program with Dr. David Russler-Germain
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-1:02:11

3.63 The Medical Scientist Training Program with Dr. David Russler-Germain

Today we talk again with Dr. David Russler-Germai…
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Vinay Prasad MD MPH

Today we talk again with Dr. David Russler-Germain, a Hematology/Oncology Fellow at the Washington University School of Medicine in St. Louis, this time on the Medical Scientist Training Program (MSTP). Back us on Patreon! www.patreon.com/plenarysession Check out our YouTube channel: www.youtube.com/channel/UCUibd0E2kdF9N9e-EmIbUew

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