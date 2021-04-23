Today we bring back popular guest Dr. David Russler-Germain, a Hematology/Oncology Fellow at the Washington University School of Medicine in St. Louis, to discuss his thoughts on PhD programs (in response to a listener question) as well as his take on Idecabtagene vicleucel for multiple myeloma. Back us on Patreon! www.patreon.com/plenarysession Check out our YouTube channel: www.youtube.com/channel/UCUibd0E2kdF9N9e-EmIbUew
3.67 Thoughts on PhD Programs and Idecabtagene Vicleucel with Dr. David Russler-Germain
Today we bring back popular guest Dr. David Russl…
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
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