Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
3.69 Reporting of Postprotocol Therapies in Multiple Myeloma with Dr. Ghulam Rehman Mohyuddin
0:00
-39:48

3.69 Reporting of Postprotocol Therapies in Multiple Myeloma with Dr. Ghulam Rehman Mohyuddin

Today we talk with Dr. Manni Mohyuddin of Kansas …
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Vinay Prasad MD MPH

Today we talk with Dr. Manni Mohyuddin of Kansas University Medical Center on his new paper out now in JAMA Network Open titled "Reporting of Postprotocol Therapies and Attrition in Multiple Myeloma Randomized Clinical Trials: A Systematic Review". Postprotocol Therapies: doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.8084 Back us on Patreon! www.patreon.com/plenarysession Check out our YouTube channel: www.youtube.com/channel/UCUibd0E2kdF9N9e-EmIbUew

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