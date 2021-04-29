Today we talk with Dr. Manni Mohyuddin of Kansas University Medical Center on his new paper out now in JAMA Network Open titled "Reporting of Postprotocol Therapies and Attrition in Multiple Myeloma Randomized Clinical Trials: A Systematic Review". Postprotocol Therapies: doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.8084 Back us on Patreon! www.patreon.com/plenarysession Check out our YouTube channel: www.youtube.com/channel/UCUibd0E2kdF9N9e-EmIbUew
3.69 Reporting of Postprotocol Therapies in Multiple Myeloma with Dr. Ghulam Rehman Mohyuddin
Today we talk with Dr. Manni Mohyuddin of Kansas …
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
Listen on
Appears in episode
Recent Episodes