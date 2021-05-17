Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
3.77 Reporting of Race in US FDA Registration Trials with Dr. Mark Lythgoe
0:00
-25:54

3.77 Reporting of Race in US FDA Registration Trials with Dr. Mark Lythgoe

Today we talk with Dr. Mark Lythgoe, a Clinical R…
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Vinay Prasad MD MPH

Today we talk with Dr. Mark Lythgoe, a Clinical Research Fellow at Imperial College London, on his new paper titled "Race reporting and diversity in US food and drug administration (FDA) registration trials for prostate cancer; 2006-2020", out now in Prostate Cancer and Prostatic Diseases. Race Reporting: doi.org/10.1038/s41391-021-00361-0 Back us on Patreon! www.patreon.com/plenarysession Check out our YouTube channel: www.youtube.com/channel/UCUibd0E2kdF9N9e-EmIbUew

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