Today we talk with Dr. Mark Lythgoe, a Clinical Research Fellow at Imperial College London, on his new paper titled "Race reporting and diversity in US food and drug administration (FDA) registration trials for prostate cancer; 2006-2020", out now in Prostate Cancer and Prostatic Diseases. Race Reporting: doi.org/10.1038/s41391-021-00361-0 Back us on Patreon! www.patreon.com/plenarysession Check out our YouTube channel: www.youtube.com/channel/UCUibd0E2kdF9N9e-EmIbUew
3.77 Reporting of Race in US FDA Registration Trials with Dr. Mark Lythgoe
Today we talk with Dr. Mark Lythgoe, a Clinical R…
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
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