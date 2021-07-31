Today's episode is a compilation of a few short monologues. We provide an oncologist's evidence-based medicine perspective on four papers: CheckMate 274, adjuvant nivolumab in urothelial cancer; PARADIGM-HF/Entresto; the POLO trial, olaparib in pancreas cancer; and the paper "An algorithmic approach to reducing unexplained pain disparities in underserved populations". CheckMate 274: doi.org/10.1056/NEJMoa2034442 PARADIGM-HF: doi.org/10.1056/nejmoa1409077 POLO: doi.org/10.1056/NEJMoa1903387 Knee pain: doi.org/10.1038/s41591-020-01192-7 Back us on Patreon! www.patreon.com/plenarysession Check out our YouTube channel: www.youtube.com/channel/UCUibd0E2kdF9N9e-EmIbUew
4.11 CheckMate 274, PARADIGM-HF/Ernesto, POLO, & an AI Approach to Reducing Knee Pain
Today's episode is a compilation of a few short m…
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
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