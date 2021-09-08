Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
4.19 Censoring: Not on Facebook, but in Kaplan-Meier Curves
0:00
-30:33

4.19 Censoring: Not on Facebook, but in Kaplan-Meier Curves

Today's episode is a lecture our host, Dr. Vinay …
Vinay Prasad MD MPH's avatar
Vinay Prasad MD MPH

Today's episode is a lecture our host, Dr. Vinay Prasad of University of California San Francisco, gave recently on censoring patients in Kaplan-Meier plots. Back us on Patreon! www.patreon.com/plenarysession Check out our YouTube channel: www.youtube.com/channel/UCUibd0E2kdF9N9e-EmIbUew

Discussion about this episode

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Vinay Prasad · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for writing, podcasting, and media founders.