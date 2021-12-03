Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
4.32 Oral Azacitidine for AML and Nelarabine for T-ALL with Dr. Bernard Marini
0:00
-1:05:19

4.32 Oral Azacitidine for AML and Nelarabine for T-ALL with Dr. Bernard Marini

We're back with a hematology/oncology heavy episo…
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Vinay Prasad MD MPH

We're back with a hematology/oncology heavy episode! We talk about oral azacitidine for acute myeloid leukemia (AML) and nelarabine for T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL) with Dr. Bernie Marini, a Clinical Pharmacist Specialist in Hematology and Associate Professor at University of Michigan Medicine. Back us on Patreon! www.patreon.com/plenarysession Check out our YouTube channel: www.youtube.com/channel/UCUibd0E2kdF9N9e-EmIbUew

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