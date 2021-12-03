We're back with a hematology/oncology heavy episode! We talk about oral azacitidine for acute myeloid leukemia (AML) and nelarabine for T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL) with Dr. Bernie Marini, a Clinical Pharmacist Specialist in Hematology and Associate Professor at University of Michigan Medicine. Back us on Patreon! www.patreon.com/plenarysession Check out our YouTube channel: www.youtube.com/channel/UCUibd0E2kdF9N9e-EmIbUew
4.32 Oral Azacitidine for AML and Nelarabine for T-ALL with Dr. Bernard Marini
We're back with a hematology/oncology heavy episo…
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
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