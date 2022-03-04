Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
4.44 - Cost Of Cancer Drugs - Basics In Cancer Drug Policy
0:00
-43:44

4.44 - Cost Of Cancer Drugs - Basics In Cancer Drug Policy

I lecture on basics on cancer drug policy
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Vinay Prasad MD MPH

I lecture on basics on cancer drug policy

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