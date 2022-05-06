Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
4.57 - COVID19 and the Failures of Public Health w/ Leslie Bienen
0:00
-1:21:36

4.57 - COVID19 and the Failures of Public Health w/ Leslie Bienen

I join Dr. Bienen in person to discuss COVID19 an…
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Vinay Prasad MD MPH

I join Dr. Bienen in person to discuss COVID19 and failures in public health

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