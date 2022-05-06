I join Dr. Bienen in person to discuss COVID19 and failures in public health
4.57 - COVID19 and the Failures of Public Health w/ Leslie Bienen
I join Dr. Bienen in person to discuss COVID19 an…
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
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