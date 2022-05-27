Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
4.61 - How CDC's Vaccine Safety Missed Cases Of Myocarditis
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-54:37

4.61 - How CDC's Vaccine Safety Missed Cases Of Myocarditis

I am joined by Dr. Katie Sharff, infectious disea…
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Vinay Prasad MD MPH

I am joined by Dr. Katie Sharff, infectious disease doc, to discuss two of her papers on myocarditis after COVID-19 vaccination. https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2022.02.039 https://doi.org/10.1101/2021.12.21.21268209

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