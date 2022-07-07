Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
5.01 - How To Read Randomized Trials In Cancer
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-37:48

5.01 - How To Read Randomized Trials In Cancer

How to read randomized trials in cancer medicine.…
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Vinay Prasad MD MPH

How to read randomized trials in cancer medicine. Phase 2 vs 3, control arm, crossover, post protocol, censoring (the basics), and how law professors and medical professors are different and why it matters.

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