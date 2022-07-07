How to read randomized trials in cancer medicine. Phase 2 vs 3, control arm, crossover, post protocol, censoring (the basics), and how law professors and medical professors are different and why it matters.
5.01 - How To Read Randomized Trials In Cancer
How to read randomized trials in cancer medicine.…
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
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