Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
5.03 - 5 red flags, Betting Markets, Covid Czar says lab origin
0:00
-25:40

5.03 - 5 red flags, Betting Markets, Covid Czar says lab origin

5.03 - 5 red flags, Betting Markets, Covid Czar s…
Vinay Prasad MD MPH's avatar
Vinay Prasad MD MPH

5.03 - 5 red flags, Betting Markets, Covid Czar says lab origin by Plenary Session

Discussion about this episode

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Vinay Prasad · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for writing, podcasting, and media founders.