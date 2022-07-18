VP explains H index, total cites, papers, US News and World Report rankings and how evaluates researchers and doctors.
5.05 - Citations, Metrics, Rankings in Oncology & Medicine
VP explains H index, total cites, papers, US News…
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
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