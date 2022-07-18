Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
5.05 - Citations, Metrics, Rankings in Oncology & Medicine
0:00
-36:38

5.05 - Citations, Metrics, Rankings in Oncology & Medicine

VP explains H index, total cites, papers, US News…
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Vinay Prasad MD MPH

VP explains H index, total cites, papers, US News and World Report rankings and how evaluates researchers and doctors.

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