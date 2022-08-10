Timothee Olivier joins me to discuss recent papers: IMPOWER10 Checkmate 816 Path CR/ EFS/ Surrogates Drug Dosing, cGCSF rules and more Bread and butter oncology
5.07 - Plenary Session Alps Edition
Timothee Olivier joins me to discuss recent paper…
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
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