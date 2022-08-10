Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
5.07 - Plenary Session Alps Edition
0:00
-58:56

5.07 - Plenary Session Alps Edition

Timothee Olivier joins me to discuss recent paper…
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Vinay Prasad MD MPH

Timothee Olivier joins me to discuss recent papers: IMPOWER10 Checkmate 816 Path CR/ EFS/ Surrogates Drug Dosing, cGCSF rules and more Bread and butter oncology

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