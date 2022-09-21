Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
5.15 - How To Apply For And Get Your Perfect First Job
0:00
-36:12

5.15 - How To Apply For And Get Your Perfect First Job

Based on listener questions, I discuss how to app…
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Vinay Prasad MD MPH

Based on listener questions, I discuss how to apply for and get your first job.

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