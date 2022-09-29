Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
5.16 - Aaron Goodman UCSD
0:00
-1:34:26

5.16 - Aaron Goodman UCSD

I travel to UCSD to interview Dr. Goodman about m…
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Vinay Prasad MD MPH

I travel to UCSD to interview Dr. Goodman about myeloma, celebrity oncology culture, his career, education, patient care, choosing a specialty and more.

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