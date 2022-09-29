5.16 - Aaron Goodman UCSD

I travel to UCSD to interview Dr. Goodman about myeloma, celebrity oncology culture, his career, education, patient care, choosing a specialty and more.
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
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