Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
5.18 Lecture to Heme Onc Fellows - POLO; Javelin 100 bladder
0:00
-46:43

5.18 Lecture to Heme Onc Fellows - POLO; Javelin 100 bladder

Polo Javelin 100 bladder Crossover Control arms H…
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Vinay Prasad MD MPH

Polo Javelin 100 bladder Crossover Control arms How to read and keep up with the literature

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