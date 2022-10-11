Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
5.20 The Great Colonoscopy Debate
0:00
-1:01:24

5.20 The Great Colonoscopy Debate

Cifu, Mandrola and Prasad fight about colonoscopy
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Vinay Prasad MD MPH

Cifu, Mandrola and Prasad fight about colonoscopy

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