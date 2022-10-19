Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
5.23 - Subclinical Myocarditis
0:00
-12:37

5.23 - Subclinical Myocarditis

A new study from Switzerland confirms the rate of…
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Vinay Prasad MD MPH

A new study from Switzerland confirms the rate of subclinical myocarditis

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