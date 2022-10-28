Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
5.24 - Gerald Hsu MD PhD UCSF Heme Onc Program Director
0:00
-1:08:27

5.24 - Gerald Hsu MD PhD UCSF Heme Onc Program Director

Learn about UCSF Hematology Oncology Program with…
Vinay Prasad MD MPH's avatar
Vinay Prasad MD MPH

Learn about UCSF Hematology Oncology Program with Dr. Gerald Hsu, MD PhD Malignant Heme and Program Director

Discussion about this episode

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Vinay Prasad · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for writing, podcasting, and media founders.