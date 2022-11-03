Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
5.25 - Neurosurgery Grand Rounds by Vinay Prasad
0:00
-1:12:19

5.25 - Neurosurgery Grand Rounds by Vinay Prasad

I give Grand Rounds to UCSF Neurosurgery on how t…
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Vinay Prasad MD MPH

I give Grand Rounds to UCSF Neurosurgery on how to read and interpret Neurosurgery Studies (Video and slides coming soon to YouTube) Also I discuss Bob Califf's Promotion of Paxlovid

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