I give Grand Rounds to UCSF Neurosurgery on how to read and interpret Neurosurgery Studies (Video and slides coming soon to YouTube) Also I discuss Bob Califf's Promotion of Paxlovid
5.25 - Neurosurgery Grand Rounds by Vinay Prasad
I give Grand Rounds to UCSF Neurosurgery on how t…
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
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