Vinay Prasad's Observations and Thoughts

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Plenary Session
5.28 - Pandemic Amnesty or Accountability with Paul Fenyves
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5.28 - Pandemic Amnesty or Accountability with Paul Fenyves

I am joined by Cornell Professor Paul Fenyves; a …
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Vinay Prasad MD MPH

I am joined by Cornell Professor Paul Fenyves; a practicing internist Dr. Fenyves walks us through COVID19 policy. We will be back soon with more cancer medicine. Including a devastating lymphoma one.

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