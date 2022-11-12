I am joined by Cornell Professor Paul Fenyves; a practicing internist Dr. Fenyves walks us through COVID19 policy. We will be back soon with more cancer medicine. Including a devastating lymphoma one.
5.28 - Pandemic Amnesty or Accountability with Paul Fenyves
I am joined by Cornell Professor Paul Fenyves; a …
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
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