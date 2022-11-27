Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
5.29 Smart Start is a useless Lymphoma study
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-49:49

5.29 Smart Start is a useless Lymphoma study

Smart Start is a useless lymphoma study; We have …
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Vinay Prasad MD MPH

Smart Start is a useless lymphoma study; We have to stop putting our careers ahead of patients. In the second part, I discuss the 'experts' featured on STAT. Wowzers. I will be at ask. Hit me up: plenarysessionpodcast@gmail.com

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