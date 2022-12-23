Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
5.33 USC Grand Rounds Hematology
0:00
-47:59

5.33 USC Grand Rounds Hematology

Grand rounds on heme and heme malignancies given …
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Vinay Prasad MD MPH

Grand rounds on heme and heme malignancies given 12/16 at University of Southern California (some parts removed) More ASH coming soon

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