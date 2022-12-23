Grand rounds on heme and heme malignancies given 12/16 at University of Southern California (some parts removed) More ASH coming soon
5.33 USC Grand Rounds Hematology
Grand rounds on heme and heme malignancies given …
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
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