Sample size games, primary endpoint, head to head trials in oncology Rate this podcast on itunes Coming next is Triangle trial
5.34 - ASH Update #2 - ALPINE - Zanibrutinib vs Ibrutinib - Deconstructed
Sample size games, primary endpoint, head to head…
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
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