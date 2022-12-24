Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
5.34 - ASH Update #2 - ALPINE - Zanibrutinib vs Ibrutinib - Deconstructed
0:00
-21:37

5.34 - ASH Update #2 - ALPINE - Zanibrutinib vs Ibrutinib - Deconstructed

Sample size games, primary endpoint, head to head…
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Vinay Prasad MD MPH

Sample size games, primary endpoint, head to head trials in oncology Rate this podcast on itunes Coming next is Triangle trial

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