Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
5.39 - Sotorasib and Codebreak 200
0:00
-44:56

5.39 - Sotorasib and Codebreak 200

I destroy the trial. Bad control arm. Informativ…
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Vinay Prasad MD MPH

I destroy the trial. Bad control arm. Informative Censoring. No OS gain. Authors DOWNPOWERED TRIAL. Fishy PFS. Fishy HRQoL. This trial should be in trash can.

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