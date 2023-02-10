I destroy the trial. Bad control arm. Informative Censoring. No OS gain. Authors DOWNPOWERED TRIAL. Fishy PFS. Fishy HRQoL. This trial should be in trash can.
5.39 - Sotorasib and Codebreak 200
I destroy the trial. Bad control arm. Informativ…
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
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