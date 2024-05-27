Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
A SM crossover - Cifu, Prasad, Mandrola
0:00
-45:22

A SM crossover - Cifu, Prasad, Mandrola

Should trials have carbon footprint as an endpoin…
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Vinay Prasad MD MPH

Should trials have carbon footprint as an endpoint?

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