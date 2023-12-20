Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
Aaron Goodman Prasad ASH UPDATES
0:00
-52:49

Aaron Goodman Prasad ASH UPDATES

Goodman and I discuss ash updates. My myeloma tal…
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Vinay Prasad MD MPH

Goodman and I discuss ash updates. My myeloma talk https://www.youtube.com/watch?v=jAz84yCnfjQ

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