Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
Asco Prequel - We talk about what to look for
0:00
-29:34

Asco Prequel - We talk about what to look for

What you need to know in advance of ASCO
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Vinay Prasad MD MPH

What you need to know in advance of ASCO

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