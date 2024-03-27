Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
Blood based and Stool DNA colon cancer screening - Two NEJM papers
0:00
-26:06

Blood based and Stool DNA colon cancer screening - Two NEJM papers

They are shitty
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Vinay Prasad MD MPH

They are shitty

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