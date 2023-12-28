Does car T cause secondary AML? We discuss
CAR T causes MDS??? Manni, Goodman, Raj, Prasad
Does car T cause secondary AML? We discuss
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
Listen on
Appears in episode
Recent Episodes