Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
CAR T causes MDS??? Manni, Goodman, Raj, Prasad
0:00
-27:27

CAR T causes MDS??? Manni, Goodman, Raj, Prasad

Does car T cause secondary AML? We discuss
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Vinay Prasad MD MPH

Does car T cause secondary AML? We discuss

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