Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
Cifu, Mandrola, Prasad - SM crossover
0:00
-41:50

Cifu, Mandrola, Prasad - SM crossover

I crossover SM podcast; Harvard med students vide…
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Vinay Prasad MD MPH

I crossover SM podcast; Harvard med students video, Justice curriculum, Masking half the year

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