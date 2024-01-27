Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
CONTACT-01 Cabo/ Atezo in Prostate Cancer - An Unethical trial
0:00
-24:46

CONTACT-01 Cabo/ Atezo in Prostate Cancer - An Unethical trial

What happens when doctors run unethical studies?
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Vinay Prasad MD MPH

What happens when doctors run unethical studies?

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