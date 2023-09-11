Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
Coumadin, ECMO, RCTs and more
0:00
-48:38

Coumadin, ECMO, RCTs and more

A far reaching discussion btw Mandrola and Prasad…
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Vinay Prasad MD MPH

A far reaching discussion btw Mandrola and Prasad on RCTs, Coumadin, ECMO and RCTs for covid shots

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