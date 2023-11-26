Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
COVID19 Policy: What the US Got Wrong
0:00
-1:27:36

COVID19 Policy: What the US Got Wrong

My Lecture in Curacao 4/4 Vaccines, Masks, Manda…
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Vinay Prasad MD MPH

My Lecture in Curacao 4/4 Vaccines, Masks, Mandates, Lockdowns, School closure Other lectures to come

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