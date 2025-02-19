Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
Elon's 6 Engineers/ Unelected/ RFK Jr/ MMR vaccines/ DEI/ USAID and NIH funding complaints
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-22:54

Elon's 6 Engineers/ Unelected/ RFK Jr/ MMR vaccines/ DEI/ USAID and NIH funding complaints

I'm talking about USAID and Elon's team of six en…
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Vinay Prasad MD MPH

I'm talking about USAID and Elon's team of six engineers; the Bobby Kennedy Jr hearings, particularly concerning Samoa; MMR vaccines; DEI; and NIH funding complaints.

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