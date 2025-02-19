I'm talking about USAID and Elon's team of six engineers; the Bobby Kennedy Jr hearings, particularly concerning Samoa; MMR vaccines; DEI; and NIH funding complaints.
Elon's 6 Engineers/ Unelected/ RFK Jr/ MMR vaccines/ DEI/ USAID and NIH funding complaints
I'm talking about USAID and Elon's team of six en…
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
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