Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
Fixing Cancer Medicine w/ Timothee Olivier
0:00
-42:59

Fixing Cancer Medicine w/ Timothee Olivier

Timothee is back to discuss Malignant and Solutio…
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Vinay Prasad MD MPH

Timothee is back to discuss Malignant and Solutions

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