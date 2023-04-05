Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
Harvard-MIT Center for Reg. Science Lecture (4-4-23) - Dubious FDA drug Approvals
0:00
-57:38

Harvard-MIT Center for Reg. Science Lecture (4-4-23) - Dubious FDA drug Approvals

My lecture to Harvard regulatory science
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Vinay Prasad MD MPH

My lecture to Harvard regulatory science

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