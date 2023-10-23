Vinay Prasad's Observations and Thoughts

Vinay Prasad’s Observations and Thoughts

Vinay Prasad's Observations and Thoughts
Plenary Session
Hawai Keynote - Coffee and colon cancer & Censoring & More
0:00
-45:35

Hawai Keynote - Coffee and colon cancer & Censoring & More

Prasad is back in Hawaii to give another keynote …
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Vinay Prasad MD MPH

Prasad is back in Hawaii to give another keynote (good thing they cancelled Dallas not Honolulu). I discuss coffee and colon cancer, and censoring, and Lu177 PSMA

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