Prasad is back in Hawaii to give another keynote (good thing they cancelled Dallas not Honolulu). I discuss coffee and colon cancer, and censoring, and Lu177 PSMA
Hawai Keynote - Coffee and colon cancer & Censoring & More
Prasad is back in Hawaii to give another keynote …
Plenary Session
Dr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.comDr Prasad on medicine, oncology, & health policy. Host: Vinay Prasad, MD MPH from University of California San Francisco. Tweet your feedback to @Plenary_Session or e-mail plenarysessionpodcast@gmail.com
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